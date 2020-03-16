  • الإثنين ٢١ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278278 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:50 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الايراني يعلن عرض اكثر من 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية خلال اقل من شهر

المركزي الايراني يعلن عرض اكثر من 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية خلال اقل من شهر

اعلن البنك المركزي الايراني بانه تم خلال اقل من شهر عرض 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية في البلاد.

وجاء في تقرير صادر عن العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني الاحد، انه وفي سياق توفير العملة الاجنبية لواردات السلع والمواد الاساسية التي تحتاجها البلاد، فقد تم خلال الشهر الجاري (الشهر الايراني الجاري بدا في 20 شباط /فبراير) عرض اكثر من 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية من قبل البنك المركزي ومصدري السلع غير النفطية. واضاف، ان سعر العملة الاجنبية في هذه السوق وفقا للعرض والطلب يحظى بوتيرة مستقرة. وتابع البنك المركزي، ان الوتيرة المناسبة لعرض العملة الاجنبية من قبل الشركات البتروكيمياوية وسائر المصدرين الى جانب عرض العملة الاجنبية من قبل البنك المركزي، قد وفر العملة اللازمة لاستقرار الطلبات المنجزة فضلا عن خفض سعر العملة في هذه السوق. واشار الى ان هذا الحجم من عرض العملة الاجنبية في السوق الثانوية سيوفر العملة بالاسعار التفضيلية لوادرات السلع الاساسية والادوية والمعدات الطبية واضاف، ان البنك المركزي سيبذل اقصى جهوده في ظل التنسيق مع وزارة الصحة وسائر الوزارات بتوفيره المناسب للعملة الاجنبية خاصة للادوية والمعدات الطبية وسائر السلع الاساسية والضرورية للبلاد، وسوف لن يسمح بحدوث اي خلل في توفير السلع اللازمة للمواطنين في الوقت المناسب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0603 sec