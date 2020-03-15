اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اليوم الاحد، ان على النخب العلمية المختصة ان تجيب على التساؤلات التي تثار حول فيروس كورونا والقيام بالتحقيقات والتطورات المتعلقة بهذا الفيروس بهدف وضع الاساليب الوقائية من المرض.

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اليوم الاحد، ان على النخب العلمية المختصة ان تجيب على التساؤلات التي تثار حول فيروس كورونا والقيام بالتحقيقات والتطورات المتعلقة بهذا الفيروس بهدف وضع الاساليب الوقائية من المرض.

واضاف لاريجاني لدى استقباله اليوم الاحد مساعد الشؤون التعليمية في وزارة الصحة الدكتور علي اكبر حقدوست ومجموعة من الباحثين والمحققين في مجال الصحة ، ان السير الصعودي لانتشار هذا الفيروس في البلاد يتطلب المواجهة العلمية له.

واكد لاريجاني دعم مجلس الشورى لاعتماد العلم والتوجهات الصحية في مجال الصحة العامة والاستفادة من وسائل الاعلام لهذا الغرض باعتباره يمثل حاجة المجتمع اليوم .





