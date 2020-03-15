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رقم الخبر: 278273 تاريخ النشر: آذار 15, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: محليات  
ايران... عدد المصابين بكورونا بلغ 13989 والمتعافين 4790 والمتوفين 724

ايران... عدد المصابين بكورونا بلغ 13989 والمتعافين 4790 والمتوفين 724

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 13989 والمتعافين 4790 والمتوفين 724 شخصا.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 13989 والمتعافين 4790 والمتوفين 724 شخصا.
وقال جهانبور في مؤتمره الصحفي اليوم الاحد انه تم خلال الساعة الـ 24 الماضية تسجيل 1209 حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل اجمالي عدد المصابين الى 13089 حالة.
واوضح بان عدد المتعافين من الفيروس بلغ لغاية الان 4790 فيما توفي 113 شخصا خلال الساعات الـ 24 الاخيرة جراء الاصابة بالفيروس ليبلغ اجمالي عدد المتوفين في البلاد 724 شخصا حتى الان.


 

 
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