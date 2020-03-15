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رقم الخبر: 278270 تاريخ النشر: آذار 15, 2020 الوقت: 09:54 الاقسام: محليات  
الجيش الإيراني ينشئ 300 مركز علاجي في أنحاء البلاد

الجيش الإيراني ينشئ 300 مركز علاجي في أنحاء البلاد

أعلن القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" انطلاق مناورة الدفاع البيولوجي والتي تتضمن انشاء 300 مركز علاجي لخدمة المصابين بفيروس كورونا في انحاء البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اللواء موسوي يوم السبت مع جمع من قادة الجيش الايراني، على خلفية الامر الصادر عن سماحة قائد الثورة الاسلامية الى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بشان تاسيس مقر طبي وعلاجي لمكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره في ايران.
ونوه القائد العام للجيش بتقدير سماحة قائد الثورة لجهود وتضحيات جميع المنتسبين الى القوات المسلحة وبما يشمل الجيش والحرس الثوري و وزارة الدفاع وقوات التعبئة الشعبية وقوى الامن الداخلي في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان ذلك يزيد في مسؤولية القوات المسلحة لتكرس طاقاتها في سياق تحقيق الاهداف الغائية التي يؤكد عليها سماحته.
وقال اللوء موسوي : ان الحدّ من تفشي فيروس كورونا يشكل احد الاهداف التي اكد عليها سماحة القائد العام للقوات المسلحة؛ لافتا الى انطلاق مناورة الدفاع البيولوجي تحت رعاية القوة البرية للجيش وبما يتناسب وقرار سماحة القائد.
واضاف انه سيتم في هذا السياق انشاء مراكز علاجية وصحية في 300 منطقة ومدنية على صعيد البلاد للكشف عن حالات الاصابة بفيروس كورونا واتخاذ الاجراءات لمكافحة هذا المرض.

 
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