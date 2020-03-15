جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس روحاني مع وزير الطرق وبناء المدن للاستفسار عن احدث اوضاع المنافذ الحدودية والتبادل التجاري مع الدول الجارة والطيران الدولي وحركة المرور في الطرق بين المدن.

وقال وزير الطرق انه تم في تقريره لرئيس الجمهورية الاعلان عن تنفيذ جميع البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة في كافة مجالات الشحن والنقل ومحطات سكك الحديد والمطارات والموانئ ومحطات نقل السلع والمسافرين وان التبادل التجاري يتم في جميع المنافذ الحدودية وفقا لهذه البروتوكولات.

وفيما يتعلق بحركة الطيران الدولي قال الوزير اسلامي انه تم اطلاع رئيس الجمهورية بان الطيران الدولي يجري في الوقت الحاضر من قبل شركات داخلية وخارجية مع عدد من الدول الاوروبية على اساس التوافقات الحاصلة وفقا للبروتوكولات التجارية.

وصرح بان الاجراء الاهم في الرحلات الخارجية هو نقل السلع الفورية التي تحتاجها البلاد خاصة الادوية والمعدات اللازمة لوزارة الصحة والتي يتم نقلها من مختلف الدول الى البلاد.

ولفت الى ان جميع موانئ البلاد ناشطة تماما في الوقت الحاضر وان شحن وتفريغ السلع من السفن جار بصورة طبيعية.

وبشان حركة المرور بين المدن اوضح وزير الطرق بانها انخفضت بنسبة 25 بالمائة اجمالا.