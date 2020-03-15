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رقم الخبر: 278266 تاريخ النشر: آذار 15, 2020 الوقت: 09:40 الاقسام: محليات  
مكتب المرجع مكارم شيرازي: لا صحة لإستفتاء حول شراء دواء لمعالجة كورونا من الكيان الصهيوني

مكتب المرجع مكارم شيرازي: لا صحة لإستفتاء حول شراء دواء لمعالجة كورونا من الكيان الصهيوني

فنّد مكتب المرجع الديني في قم آية الله ناصر مكارم شيرازي صحة استفتاء حول شراء دواء لمعالجة فيروس كورونا من الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان اصدره المكتب مساء السبت، ان استفتاء منسوبا الى آية الله العظمى مكارم شيرازي ورد في بعض الصحف والمواقع ومن ثم نشر في الاجواء الافتراضية حول اختراع وانتاج دواء لمرض كورونا من قبل الكيان الصهيوني والحكم الشرعي حول شرائه.
واضاف، نحيط علما بان هذا الامر كاذب تماما ولم يكن هنالك اي سؤال وجواب حول هذا الموضوع.
وتابع البيان، اننا نعلن الان كما اعلنا مرارا بان مثل هذه الاشاعات يتم الترويج لها من قبل المسيئين وان فتاوى ومواقف وآراء سماحته تنشر فقط عن طريق الموقع الاعلامي لمكتب سماحته وهو  MAKAREM.IR
يذكر ان احدث احصائية حول تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى ظهر السبت تشير الى اصابة 12 الفا و 729 وتعافي 4 الاف و 339 ووفاة 611 شخصا.

 
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