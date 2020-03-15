ويلعب مهدي جاويد لفريق "مس سونغون ورزقان" والمنتخب الوطني الايراني.

وفي وقت سابق تم ايضا اختيار لاعبة المنتخب الوطني النسوي الايراني لكرة الصالات سارا شيربيكي ضمن قائمة افضل 10 لاعبات مرشحات للفوز بجائزة افضل لاعبة.

وكذلك تم اختيار حارس المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات سبهر محمدي في قائمة افضل 10 حراس مرمى في العالم.

كما اختار الموقع مدرب المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات محمد ناظم الشريعة ضمن قائمة افضل 10 مرشحين للفوز بجائزة افضل مدرب للعام 2019.

وتم تصنيف منتخب ايران لكرة الصالات ضمن افضل 10 منتخبات في العالم.

وكذلك تم انتخاب الحكمة الدولية لكرة الصالات الايرانية " كلارة ناظمي" ضمن افضل 10 حكمات في العالم.