وخلال لقائه مجموعة من الفنانين يوم السبت ، قال زالي: ان الحجر الصحي له عدة مراحل يتم تنفيذ مرحلتين منه في الوقت الحاضر فيما تتضمن المرحلة الثالثة تعطيل جميع الدوائر والبقاء في المنازل ومراقبة العربات الداخلة الى المدينة والخارجة منها.

واضاف، ان المرحلة الرابعة تتضمن فرض الحجر الصحي في المدينة كلها الا ان هذه المرحلة تنفذ حينما تعطي المرحلة الثالثة نتائج ايجابية.

واعتبر زالي المرحلة الرابعة بانها لا هي علمية ولا مناسبة واضاف، ان فرض الحجر الصحي الكامل على المدينة لا يعود بنتائج جيدة لان الكثير من المدن والمحافظات الاخرى تعاني من المشكلة ذاتها ولو طبقت هذه المرحلة فلا فائدة من ورائها.

وقال المسؤول الصحي، انه في حال عدم تنفيذ المرحلة الثالثة فان الشخص المصاب قد يعدي ما بين 2 الى 20 شخصا، حين ذهابه للتسوق او ركوبه قطار مترو الانفاق.

ودعا زالي الفنانين للعمل على حث المواطنين للبقاء في المنازل من اجل الاسراع في السيطرة على الفيروس والقضاء عليه.

وحول احتمال ان يكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) المتفشي في ايران اكثر توحشا قال، اننا نبحث الان مسالة هل ان الفيروس المتفشي في ايران وايطاليا اكثر توحشا من الصين واوروبا؟.

وفيما ان كان الفيروس ناجما عن تغيير بيولوجي قال، ان هذا الفيروس سياسي تماما ولا شك في ذلك.