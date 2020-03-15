واضاف همتي في مدونة نشرها يوم السبت عبر حسابه بموقع اينستاغرام، "في هذه الايام حيث المكافحة الشديدة ضد فيروس كورونا والظروف التي القت بظلالها على جميع الابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لحياة الشعب الايراني، الزم على نفسي ان ازف خبراً سارّا بشان الاداء الاقتصادي للبلاد في غضون 9 اشهر من العام الحالي.

واوضح، ان مؤشر الاقتصاد يظهر بان ايران ورغم الضغوط القصوى والحظر الشامل، نجحت في تحقيق نتائج جيدة على صعيد ستراتيجية تطوير الانتاج التي حدد سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع، ان الاحصائيات تشير الى نمو اقتصادي بنسبة 3,3 بالمئة للقطاع غير النفطي و1,2 بالمئة في مجال الاقتصاد القائم على النفط، بنهاية الموسم الثالث من العام الحالي.