وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية، انه "على امتداد جهود الخارجية واجراءاتها لتقليل المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عبر التعامل الدولي، فقد عقد صباح اليوم السبت اجتماع برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلامرضا انصاري، ومشاركة المدراء العامين لمختلف الاقسام الثنائية والدولية بوزارة الخارجية".

ويضيف هذا البيان، انه تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الجهود لاستقطاب الامكانات العلاجية من الدول الاخرى والمنظمات الدولية، وايضا المشاكل الراهنة في مجال التنقل عبر الحدود المشتركة مع دول الجوار".

واشارت الخارجية في بيانها، ان اجتماع اليوم تطرق ايضا الى مشاكل الرعايا والطلبة الايرانيين في خارج البلاد؛ حيث تقرر متابعة قضايا هؤلاء المواطنين بشكل جاد وعبر سفارات الجمهورية الاسلامية الايرانية في تلك البلدان.