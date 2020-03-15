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رقم الخبر: 278261 تاريخ النشر: آذار 15, 2020 الوقت: 09:28 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: مكافحة فيروس "كورونا" تتطلب إجراءات إقليمية ودولية متضافرة
في رسالة وجهها إلى زعماء عدد من دول العالم؛

الرئيس روحاني: مكافحة فيروس "كورونا" تتطلب إجراءات إقليمية ودولية متضافرة

صرح رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان مكافحة كورونا تتطلب اجراءات إقليمية ودولية منسقة ومتضافرة؛ مؤكدا انه لا يمكن لأي دولة إدارة هذه الأزمة الكبرى والخطيرة بمفردها.

وافاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت، ان ذلك جاء في رسالة بعثها رئيس الجمهورية الى عدد من قادة دول العالم، حيث أشار الى ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة العامة في مكافحة تفشي وباء كورونا وبين سياسات وبرامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد؛ مؤكدا ضرورة وضع بروتوكولات صحية مشتركة بين الجيران، وكسر وإلغاء الحظر الأمريكي الجائر ضد الشعوب بالنظر الى الظروف العالمية الراهنة.
وتابع: لا يمكن لأي دولة أن تدير هذه الأزمة الضخمة والخطيرة لوحدها، ناهيك عما اذا كانت تلك الدولة تواجه الكثير من المصاعب في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية وتوريد السلع اللازمة.
وافاد مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني اليوم السبت، بان عدد الوفيات في البلاد اثر الاصابة بفيروس كورونا ارتفع الى 611 شخصا والمصابين 12 الفا و729، فيما بلغ عدد المتعافين 4 الاف و339 شخصا.

 
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