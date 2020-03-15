  • الأحد ٢٠ رجب ١٤٤١
  • الأحد , مارس 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278260 تاريخ النشر: آذار 15, 2020 الوقت: 09:25 الاقسام: محليات  
هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة قم

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة قم

ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة السبت الاحد مناطق بمحافظة قم جنوب العاصمة طهران.

وافادت التقارير بان الهزة وقعت بعد 11 دقيقة من منتصف ليلة السبت الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 41 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم وعند التقاء خطي الطول 50.72 والعرض 34.57 درجة.    
وكان مركز الهزة على بعد 16 كم من مدينة قم و 17 كم من مدينة جمكران و 23 كم من مدينة كهك.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ضحايا او اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0616 sec