وافادت التقارير بان الهزة وقعت بعد 11 دقيقة من منتصف ليلة السبت الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 41 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم وعند التقاء خطي الطول 50.72 والعرض 34.57 درجة.

وكان مركز الهزة على بعد 16 كم من مدينة قم و 17 كم من مدينة جمكران و 23 كم من مدينة كهك.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ضحايا او اضرار جراء هذه الهزة الارضية.