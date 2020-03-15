|رقم الخبر: 278260
|تاريخ النشر: آذار 15, 2020
|الوقت: 09:25
|الاقسام: محليات
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هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب محافظة قم
ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة السبت الاحد مناطق بمحافظة قم جنوب العاصمة طهران.
وافادت التقارير بان الهزة وقعت بعد 11 دقيقة من منتصف ليلة السبت الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 41 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم وعند التقاء خطي الطول 50.72 والعرض 34.57 درجة.
وكان مركز الهزة على بعد 16 كم من مدينة قم و 17 كم من مدينة جمكران و 23 كم من مدينة كهك.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ضحايا او اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
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