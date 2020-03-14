*قيادة العمليات المشتركة تطالب بتطبيق قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأمريكية *بينهما إعادة رئيس سابق.. حلان لاختيار مرشح رئاسة الحكومة العراقية *العراق يمدد إغلاق التبادل التجاري مع الكويت وإيران إلى إشعار أخر

أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح السبت، 14 آذار/مارس، إصابة منتسبين عراقيين اثنين، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الخفاجي، أن معسكر التاجي "الواقع شمالي بغداد"، تعرض لقصف صاروخي، أسفر عن إصابة أثنين من منتسبي قيادة الدفاع الجوي، بجروح خطيرة جداً، وحالتهم الصحية حرجة الآن.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على منصات انطلاق الصواريخ التي أستهدفت معسكر التاجي، في مبنى قيد الإنشاء داخل قرية "أم العظام" المقابلة للمعسكر، شمالي بغداد.

وعن الجهة المنفذة للقصف، يقول الخفاجي: "حتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها من هذا الهجوم، وحقيقة أنه يؤدي إلى استمرار التحقيق، ويؤثر على عمليات التحقيق وإنهاءه، لذلك هناك تصعيد، ويجب أن تكون قيادة العمليات المشتركة في عمل مستمر سواء مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، أو القيادة السياسية من أجل إنهاء، أو إيقاف هذه الحالة".

وكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في الوقت نفسه، لازالت عمليات بحث تجري، في المقار العسكرية العراقية التي تعرضت لقصف أمريكي الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، بمقتل 6 أغلبهم من قوات الجيش والشرطة، وإصابة 12 آخرين بجروح بينهم إصاباتهم خطرة جداً، إثر قصف أمريكي استهدف مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من العراق.

إلى ذلك طالبت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، بتطبيق قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي: "في تمام الساعة 11 من صباح السبت تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخا نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وعثرت قواتنا على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، وعملت على إبطال مفعولها".

وأضافت: "تسبب هذا العدوان الغاشم بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جدا، وسنتخذ كافة الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم".

وتابعت: "لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجودا مصيره الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي، فعلى من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة "نرفض أن تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت سابقا، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب".

وختمت القيادة بيانها: "نهيب بأبناء شعبنا كافة، بأن لا يترددوا في الإبلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون، فالشعب العراقي وقواته الأمنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وإرادة الدولة وتحقق الأمن والسلام".

في سياق غير متصل ،كشف نائب في البرلمان العراقي، السبت، 14 آذار/مارس، عن خيارين أمام الكتل السياسية لاختيار مرشح يتولى الحكومة الانتقالية الجديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي الذي كلف مطلع فبراير/شباط الماضي من قبل رئيس الجمهورية.

وصرح النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، السبت، بأن أسماء لمرشحين لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مطروحة داخل البيت الشيعي الذي باتت كتله أمام خيارين.

وأضاف كوجر:" أن الخيارين أمام الكتل الشيعية في حسم مرشح رئاسة الحكومة، هما: الأول إعادة تكليف، أو إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهذا ما طرحته كتلة الفتح، متداركا ً، لكن لا نعرف إذا سيقبل به الآخرون من باقي الكتل".

وأكمل:" أما الخيار الثاني، هو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وهناك أسماء تطرح لكنها غير مؤكدة".

وأعلن كوجر" أن نواب الكتل الشيعية يتحدثون عن ترشيح، علي الشكري "نائب سابق، وكان يشغل منصب وزارة التخطيط سابقا ً"، وكذلك السياسي مصطفى الكاظمي "الذي يترأس جهاز المخابرات الوطني العراقي"، وهناك حديث هامشي من بعض النواب عن أسماء لا نستطيع كشفها كي لا تحترق أوراقهم، وحتى الآن لم يتم تبني أي مرشح بشكل مؤكد يطرح على أعضاء الكتل التي تمثل المكونين السني، والكردي في البرلمان.

واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مطلع مارس الجاري، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم.

من جهة اخرى ، أعلن العراق السبت، 14 آذار/مارس، استمرار إغلاق التبادل التجاري، عبر منافذه البرية، مع جارتيه إيران، والكويت، حتى إشعار أخر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان السبت، باستمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران، والكويت إلى إشعار آخر، استنادا إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020، والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية، وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فيروس كورونا (الجائحة).

وأضافت الهيئة "وكذلك وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين إلى العراق بعد إخضاعهم للتدابير الصحية الوقائية، منوهة إلى أن اللجنة اتخذت في الأيام القليلة الماضية جملة من القرارات نصت على غلق المنافذ الحدودية أمام التبادل التجاري البري مع إيران، والكويت ابتداءاً من 8 آذار/مارس، ولغاية 15 من الشهر ذاته.

ونوهت الهيئة بأنه لمستجدات الوضع الراهن، ولمقررات الأمر الديواني 55 للعام الجاري، وتقارير وزارة الصحة، والبيئة التي أظهرت تقييم الوضع الصحي في عموم العراق، تقرر تمديد الإغلاق إلى إشعار آخر، بعد هذا التأريخ مع الالتزام بالمقررات النافذة، والتي أكدت على دخول الوافدين العراقيين عبر المنافذ الحدودية كافة لغاية 15 آذار/مارس.

وأكملت "بعد تاريخ 15 آذار/مارس المصادف غدا الأحد، ستغلق كافة المنافذ الحدودية البرية لاستقبال العراقيين الوافدين من الخارج، وستكون بدائل دخولهم عبر مطارات بغداد، والبصرة، والنجف، وأربيل مع الإبقاء على توقف الحركة التجارية بين العراق والكويت وفق التوجيهات الصادرة من اللجنة 64 الأخير.

وتلفت الهيئة، إلى أن هذه الإجراءات الصارمة، تأتي للحد من تفشي هذا الوباء العالمي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية لكورونا (الجائحة).

*قصف مدفعي على الحدود العراقية السورية غداة عدوان أميركي

كما أفادت مصادر محلية أن طيراناً حربياً أميركياً كثيفاً حلّق في سماء القائم ومحيطها عند الحدود العراقية السورية.

وفي وقت سابق، نفذّت طائرات أميركية غارات على مواقع للجيش والحشد في جرف الصخر وصلاح الدين والهري في البوكمال ومطار كربلاء الدولي ونقاط أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن "الضربات استهدفت كتائب حزب الله – العراق".

*مقتل 11 مسلحا كرديا بغارات تركية شمال العراق

من جانب آخر ، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها تمكنت من قتل 11 مسلحا من حزب العمال الكردستاني خلال عمليات مدعومة بغطاء جوي شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته صباح السبت على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "تم قتل 11 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني بعمليات جوية، بعدما تم رصدهم في الأراضي الشمالية بمنطقة متينة العراقية بواسطة وسائل استطلاع ومراقبة".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية في بيانها بتدمير جميع أوكار التنظيم، الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، في كل من العراق وسوريا.