قالت حكومة أبو ظبي السبت إنها قررت إغلاقا مؤقتا للمواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 مارس/ آذار إلى 31 من الشهر في إطار إجراءات إحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد تقرر "الإغلاق المؤقت قصر الوطن ومتحف اللوفر أبو ظبي وعالم وارنر براذرز أبو ظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبو ظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي".

وأبو ظبي عاصمة اتحاد الإمارات العربية المتحدة وأكبر إماراتها.

وكانت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات قد حثت "كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لكافة فئات المجتمع".