أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن المحادثات الروسية التركية في أنقرة كانت بناءة، والنتائج ستجعل من الممكن تنفيذ جميع الاتفاقات بشأن إدلب السورية.

وقال البيان إن "المحادثات التي أجريت في أنقرة مع الزملاء الأتراك جرت بطريقة بناءة، ونتائجها ستسمح بتنفيذ جميع الاتفاقات بشأن منطقة تخفيض التصعيد التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في 5 مارس من هذا العام في موسكو".

وأضافت وزارة الدفاع أن أول دورية روسية تركية مشتركة على الطريق السريع M-4 ستجري في 15 مارس/آذار.

وجرت مفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة في 5 مارس وتوصلا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس إبتداء من منتصف ليلة 5 مارس/آذار.