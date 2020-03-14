  • السبت ١٩ رجب ١٤٤١
  • السبت , مارس 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278253 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 16:19 الاقسام: اقتصاد  
تفعيل ممر ترانزيت الهند - ايران - أفغانستان

تفعيل ممر ترانزيت الهند - ايران - أفغانستان

أعلن مسؤول بمصلحة الجمارك الايرانية إنه مع إرسال حاويات البضائع من الهند الى أفغانستان عبر ميناء جابهار (جنوب شرق ايران)، فقد دخل هذا الممر الترانزيتي حيز التنفيذ بنجاح.

وقال المدير لشؤون الترانزيت بمصلحة الجمارك مصطفى آيتي: مع شحن ونقل حاويتين من معدات خط إنتاجي من ميناء مومباي في الهند عبر ميناء جابهار وعبور الأراضي الايراني الى مركز حدود دوغارون مع أفغانستان، فقد دخل هذا الممر حيز التنفيذ بنجاح.

وبشأن النقل التجريبي لهاتين الحاويتين، قال آيتي: تم شحن هاتين الحاويتين صباح الجمعة من جمارك جابهار إلى مدينة هرات بأفغانستان عبر جمارك دوغارون. وأضاف قائلاً: تم فتح الممر سابقاً في مسار أفغانستان الهند بواسطة 24 حاوية؛ وبإرسال هاتين الحاويتين في طريق العودة من الهند، فقد تم تنفيذ عملية الترانزيت في الممر الشرقي بنجاح. وتابع قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذها مشروع سلوفينيا - ايطاليا - تركيا - ميناء بندرعباس (جنوب ايران) في العام 2017، أطلقت أول مشروع ناجح لشحن ونقل البضائع بشكل مشترك بين 76 دولة أعضاء في إتفاقيةKarne Tir ، وقد حازت على لقب رائد النقل المشترك في المنظمات الدولية.

وأردف المسؤول الايراني قائلاً: الغرض من هذا المسار هو تطوير ممر الشرق الهند - جابهار - أفغانستان وفي النهاية وصل رابطة الدول المستقلة عبر أفغانستان. وقد قامت جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية بتشغيل الممر في المقام الأول وتفعيل ممر الشمال – الجنوب.

وشرح آيتي دور ايران في هذا المجال قائلاً: تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدة من البلدان المؤثرة في إتفاقية Tir  على المستوى الدولي، مع تنفيذ مشاريع eTIR مع تركيا وآذربايجان بالإضافة الى تطوير النقل المشترك في السنوات الأخيرة، فانها تعتبر دولة رائدة في تطوير إتفاقية Tir بأدوات جديدة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0655 sec