أعلن مسؤول بمصلحة الجمارك الايرانية إنه مع إرسال حاويات البضائع من الهند الى أفغانستان عبر ميناء جابهار (جنوب شرق ايران)، فقد دخل هذا الممر الترانزيتي حيز التنفيذ بنجاح.

وقال المدير لشؤون الترانزيت بمصلحة الجمارك مصطفى آيتي: مع شحن ونقل حاويتين من معدات خط إنتاجي من ميناء مومباي في الهند عبر ميناء جابهار وعبور الأراضي الايراني الى مركز حدود دوغارون مع أفغانستان، فقد دخل هذا الممر حيز التنفيذ بنجاح.

وبشأن النقل التجريبي لهاتين الحاويتين، قال آيتي: تم شحن هاتين الحاويتين صباح الجمعة من جمارك جابهار إلى مدينة هرات بأفغانستان عبر جمارك دوغارون. وأضاف قائلاً: تم فتح الممر سابقاً في مسار أفغانستان الهند بواسطة 24 حاوية؛ وبإرسال هاتين الحاويتين في طريق العودة من الهند، فقد تم تنفيذ عملية الترانزيت في الممر الشرقي بنجاح. وتابع قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذها مشروع سلوفينيا - ايطاليا - تركيا - ميناء بندرعباس (جنوب ايران) في العام 2017، أطلقت أول مشروع ناجح لشحن ونقل البضائع بشكل مشترك بين 76 دولة أعضاء في إتفاقيةKarne Tir ، وقد حازت على لقب رائد النقل المشترك في المنظمات الدولية.

وأردف المسؤول الايراني قائلاً: الغرض من هذا المسار هو تطوير ممر الشرق الهند - جابهار - أفغانستان وفي النهاية وصل رابطة الدول المستقلة عبر أفغانستان. وقد قامت جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية بتشغيل الممر في المقام الأول وتفعيل ممر الشمال – الجنوب.

وشرح آيتي دور ايران في هذا المجال قائلاً: تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدة من البلدان المؤثرة في إتفاقية Tir على المستوى الدولي، مع تنفيذ مشاريع eTIR مع تركيا وآذربايجان بالإضافة الى تطوير النقل المشترك في السنوات الأخيرة، فانها تعتبر دولة رائدة في تطوير إتفاقية Tir بأدوات جديدة.