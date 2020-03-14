زادت طاقة إنتاج النفط الايراني بمقدار 6 آلاف برميل يومياً بتركيب منصة آبار s1 في حقل سلمان المشترك، وفي الوقت الذي تواجه ايران أشد أنواع الحظر ضد النفط الايراني.

تطوير حقول النفط والغاز المشتركة في البلاد كانت إحدى أهم محاور وزير النفط بيجن زنغنة لتوليه وزارة النفط؛ وبناء على ذلك، فقد أدرج تطوير الحقول المختلفة من غرب كارون إلى حقل بارس الجنوبي على جدول الأعمال، وزاد إنتاج هذه الحقول بشكل كبير.

ورغم ان حقلي غرب كارون وبارس الجنوبي من الحقول المشتركة المهمة في إيران، إلا أنها ليست الحقول المشتركة الوحيدة، فان حقل سلمان هو أيضاً حقل نفطي مشترك بين إيران والإمارات.

وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط البحرية الإيرانية، علي رضا سلمان زاده، إلى إنهاء عمليات تركيب منصة S1، وقال: ان هذه العملية تمت بنجاح مع رعاية أصول السلامة على الرغم من جميع التعقيدات.

ويقع حقل سلمان النفطي المشترك جنوب جزيرة لافان؛ ومع إطلاق منصة S1 أوائل العام الايراني القادم (يبدأ 21 مارس/ آذار)، سيرتفع الإنتاج اليومي إلى حوالي 6 آلاف برميل.