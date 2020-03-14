أفادت إحصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم الإيرانية (إيميدرو)، إن إنتاج سبائك الفولاذ في البلاد وصل إلى 5ر18 مليون طن خلال الأشهر الـ11 الماضية بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لتقرير منظمة (إيميدرو)، أنتجت شركات صناعة الصلب في البلاد، خلال الأشهر الـ11 الماضية، 18 مليون و574 ألفاً و748 طناً من سبائك الصلب بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، أنتجت الشركات التابعة للمنظمة 12 ملیوناً و308 آلاف و475 طناً من المنتجات الفولاذية بما فيها الشيش والصفائح والأنابيب، مسجلة زيادة بمقدار 7 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر العشرة الماضية 23 مليوناً و687 ألف طن، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (21 مليوناً و964 ألف طن).