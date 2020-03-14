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رقم الخبر: 278249 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 16:20 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يشكر سماحة القائد على قراره بتشكيل المقر الصحي للقوات المسلحة

الرئيس روحاني يشكر سماحة القائد على قراره بتشكيل المقر الصحي للقوات المسلحة

اعرب رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" عن تقديره للقرار الصادر عن سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" والقاضي بتاسيس مقر صحي وعلاجي تابع للقوات المسلحة الايرانية.
وأفاد الموقع الاعلامي لدائرة الرئاسة في ايران، ان الرئيس روحاني وبعد تسلمه اليوم السبت، تقارير اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جدد الثناء والتقدير لجهود الاطباء والممرضين في ارجاء البلاد لكونهم يحملون الثقل الاكبر من مسؤولية الحدّ من تفشي هذا المرض.
واكد رئيس الجمهورية، انه منذ انطلاق نشاطات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران، شارك رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وايضا الحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي في اجتماعاتها؛ مضيفا انه بصدور قرار تشكيل المقر الصحي والعلاجي التابع لهيئة الاركان المشتركة من جانب سماحة القائد، سيتم تكريس امكانات القوات المسلحة جميعا وبشكل افضل واكثر دقة لخدمة الشعب.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار الرئيس روحاني الى "حملة الاستطلاع الصحي الالكتروني" التي اطلقتها وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتحديد نسبة الاصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ مبينا ان الملايين شاركوا في هذا استطلاع، كما اعرب عن ارتياحه من ان 97 بالمئة من هؤلاء لا يحملون اعراض الاصابة بالفيروس.
 
وحول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران، اكد رئيس الجمهورية انه سيتم مناقشة هذا الموضوع غدا الاحد مع اعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلين عن اصحاب القطاع الخاص في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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