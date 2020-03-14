وأفاد الموقع الاعلامي لدائرة الرئاسة في ايران، ان الرئيس روحاني وبعد تسلمه اليوم السبت، تقارير اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جدد الثناء والتقدير لجهود الاطباء والممرضين في ارجاء البلاد لكونهم يحملون الثقل الاكبر من مسؤولية الحدّ من تفشي هذا المرض.

واكد رئيس الجمهورية، انه منذ انطلاق نشاطات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران، شارك رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وايضا الحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي في اجتماعاتها؛ مضيفا انه بصدور قرار تشكيل المقر الصحي والعلاجي التابع لهيئة الاركان المشتركة من جانب سماحة القائد، سيتم تكريس امكانات القوات المسلحة جميعا وبشكل افضل واكثر دقة لخدمة الشعب.