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رقم الخبر: 278248 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 16:13 الاقسام: اقتصاد  
إغلاق الحدود الإيرانية-الباكستانية أمام الشاحنات التجارية

إغلاق الحدود الإيرانية-الباكستانية أمام الشاحنات التجارية

أعلن المتحدث باسم منظمة الجمارك الايرانية إغلاق الحدود بين ايران وباكستان؛ لافتاً في الوقت نفسه الى السماح للشاحنات الايرانية بالعودة الى البلاد.

وفي تصريح لمراسل "إرنا" اليوم السبت، أوضح روح الله لطيفي ان باكستان دعت في وقت سابق سائقي الشاحنات الايرانية بأن يستعدوا لدخول أراضيها؛ لكنها امتعنت اليوم من استقبالها، بل سمحت فقط بعودة الشاحنات الايرانية المتواجدة في باكستان الى ايران.

وبحسب المتحدث، هناك 900 شاحنة تقف حالياً خلف الحدود الباكستانية؛ مبيناً ان معظمها محملة بالمواد البتروكيمياوية والغاز السائل. وأضاف: ان باكستان لم تعلن رسمياً عن تاريخ إلغاء هذا القرار؛ معرباً عن توقعه بأن يستمر على مدى أسبوعين.

 

 
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