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رقم الخبر: 278246 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 16:23 الاقسام: محليات  
العميد حيدري قائداً ميدانياً لإجراءات الوقاية والعلاج في الجيش الايراني

العميد حيدري قائداً ميدانياً لإجراءات الوقاية والعلاج في الجيش الايراني

اصدر القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي قرارا عيّن بموجبه قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قائدا ميدانيا لاجراءات الوقاية والعلاج في الجيش.
واوضح اللواء موسوي فی قراره بان هذا التعيين جاء في سياق تنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة والسياسات التي تم ابلاغها من قبل مقر "الامام الرضا (ع)".
واعرب  القائد العام للجيش الايراني عن امله بالتوفيق والسداد من الباري تعالى للعميد حيدري عبر تنفيذ السياسات المرسومة من قبل مقر الدفاع البيئي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ، ليتحقق من خلال ذلك النصر وتمتع الشعب الايراني العظيم بنعمة الامن والصحة.
واكد اللواء موسوي ضرورة اكتساب الجهوزية على وجه السرعة لتنفيذ مناورة الدفاع البيولوجي مع اولوية قم ورشت والعمل على التنفيذ وفقا للاوامر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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