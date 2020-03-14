أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 1189 حالة، فى الوقت الذى بلغ عدد الوفيات 11 حالة أغلبهم لأشخاص كبار فى السن تزيد أعمارهم على سبعين عاما، وذكرت وسائل إعلام سويسرية اليوم أن الحكومة تبحث فرض المزيد من الإجراءات والقيود بما فى ذلك تشديد الإجراءات الرقابية على حدود سويسرا مع بعض الدول الأوروبية مع إمكانية تعليق العمل باتفاقية شنجن بحسب كل حالة على حدة.

كانت الحكومة السويسرية، قد قررت - أمس الجمعة - إغلاق المدارس فى جميع أنحاء البلاد حتى 4 أبريل المقبل، ومنع التجمعات لأكثر من 100 شخص حتى نهاية أبريل.

من ناحية أخرى.. طابت إدارة المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، الموظفين العاملين فى الإدارات غير الحيوية بالبحث مع المديرين فكرة العمل من المنازل، كلما أمكن ذلك، وقررت إغلاق كافة أماكن التجمع فى المقر بما فى ذلك المطاعم والمقاهى المخصصة للموظفين واستبدالها بما يسمح لهم بالحصول على احتياجاتهم بعيدا عن أى تجمع.

وكانت الحكومة السويسرية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، إنها ستتيح مساعدة فورية حجمها 10 مليارات فرنك سويسرى (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا. وقررت سويسرا فرض فحوص عند

جميع النقاط الحدودية وإغلاق المدارس حتى الرابع من أبريل على الأقل، مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى سويسرا وليختنشتاين الألف حالة.

وتقرر أيضا حظر المناسبات التى يشارك فيها أكثر من 100 شخص، فى تشديد للقيود المفروضة بالفعل. وكانت قناة العربية قد نشرت في خبر عاجل لها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح تعزيز ضبط حدود منطقة شنجن بسبب كورونا.