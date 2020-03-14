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رقم الخبر: 278242 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 14:15 الاقسام: سياحة  
عمارة (آبجينه) في طهران.. متحف رائع للأواني الزجاجية والسيراميك

عمارة (آبجينه) في طهران.. متحف رائع للأواني الزجاجية والسيراميك

متحف (آبجينه) في طهران متحف رائع للأواني الزجاجية القديمة والسيراميك في مبنى جميل من عصر القاجار تم بناؤه قبل 90 عاما من قبل أحمد قافام كمقر سكن خاص به ومكتب للعمل.

 كانت فيما بعد بمثابة سفارة مصر، قبل أن تتحول إلى متحف في عام 1976. تمزج عمارة (أبجينه) بين الأنماط المعمارية الأوروبية والإيرانية مع درج روسي لربط الطابقين الأول والثاني. يجعل الجص المزخرف والأعمدة الخشبية المنحوتة والثريات الكريستالية في التصميم الداخلي لهذا المبنى بنفس المظهر الخارجي، إن لم يكن أكثر من ذلك.

تجمع النظارات الفخارية والخزف التي لا تقدر بثمن منذ 3000 عام في نصب مثمن تم بناؤه في فترة القاجار. ليس فقط المبنى ولكن أيضًا الأشياء والأشياء الموجودة فيه تجذب الانتباه للجميع.

 

متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
متحف «آبجینه»متحف «آبجینه»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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