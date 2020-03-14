يقع قصر خورشيد في مدينة كالات، على بعد 150 كم من مدينة مشهد، في محافظة خراسان رضوي. يعد قصر الشمس خورشيد أحد أجمل القصور في إيران، وقد بُني هذا القصر بناء على أوامر نادر شاه أفشار، مؤسس سلالة أفشار، في الأيام الأولى من حكمه عام 1151 شمسي.

كان قصر خورشيد مشهد عبارة عن سكن و مكان لتخزين الجواهر وغنائم الحرب للحاكم نادر شاه أفشار، والآن تحول جزء منه إلى متحف و مكان لعرض الأشياء القيمة من داخل القصر والغنائم القديمة.

إن مظهر القصر هو استمرارية للعمارة في العصر الصفوي، والجزء الداخلي منه هو استمرار لعمارة العصر التيموري. المنظر الداخلي لقبر الحاكم نادر يشبه كثيراً في تصميمه قبر سمرقند أمير تيمور . تعكس التفاصيل في هذا المبنى حقيقة أن المبنى تم تزيينه من قبل فنانين غير أصليين. وعلى الأقل يمكن القول أن الزخارف المعمارية لهذا المبنى كانت مصنوعة من قبل فنانين غير إيرانيين وعلى الأرجح فنانيين من الأصل الهندي. تشير رسومات الفاكهة و العلامات على صخور هذا المبنى إلى أن تصميمها ليس من التصاميم الايرانية المعروفة .