كورونا في أوروبا.. القارة العجوز أصبحت بؤرة عالمية للوباء

يواصل فيروس كورونا تمدّده في دول أوروبا اليوم السبت، وسُجّلت زيادة غير مسبوقة في أعداد المتوفين والمصابين بالوباء، ولا سيما في إيطاليا وفرنسا، وقررت دول أوروبية عديدة إغلاق حدودها في مساعٍ لتطويق العدوى، وقالت منظمة الصحة العالمية إن القارة الأوروبية باتت الآن بؤرة لتفشي كورونا بعدما استطاعت الصين السيطرة على الفيروس.

وفي المنطقة العربية، اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة واستثنائية في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها إغلاق حدودها مع بؤر الفيروس في أوروبا وتعطيل الدراسة وصلاة الجماعة وإغلاق المقاهي.

الدول الأوروبية

النرويج: أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الصحية قالت إنها فقدت السيطرة على تفشي فيروس كورونا، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 800. وطلب الجيش النرويجي من الجنود السابقين والمتطوعين الاستعداد للمساهمة في مواجهة كورونا.

إيطاليا: قفز عدد الوفيات بالوباء إلى 250 حالة في يوم واحد، وارتفع عدد المصابين في الشمال الإيطالي فقط إلى 890 حالة بعد تسجيل 143 حالة في يوم واحد.

فرنسا: أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 79، مع تسجيل 800 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ العدد الكلي 3661 مصابا، ونتيجة لتفشي الوباء أغلقت برج إيفل.

إسبانيا: سجلت السلطات أكثر من أربعة آلاف مصاب بالفيروس ووفاة أكثر من 120، وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة الطوارئ بدءا من غد السبت ولمدة 15 يوما لمواجهة كورونا، وقال إنه لا يستبعد أن تسجل بلاده عشرة آلاف مصاب في الأسابيع المقبلة.

الدانمارك: ذكر مراسل الجزيرة أن عدد المصابين بالوباء زاد إلى 801، وقررت السلطات إغلاق حدودها الدولية بدءا من منتصف الليلة.

السويد: أعلنت السلطات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 755.

ألمانيا: تجاوز عدد المصابين ثلاثة آلاف شخص في حين أُعلن عن وفاة ثمانية أشخاص.

الصين

يستمر تراجع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة يوميا بكورونا داخل الصين، إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط، وهو أدنى رقم يسجل في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس قبل نحو شهرين.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 80,813، كما أعلنت اللجنة عن سبع وفيات جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 3176.

وأعلنت ست مقاطعات ومناطق حكم ذاتي في الصين استئناف الدراسة في المدارس الثانوية والمتوسطة، مع التزام التدابير الوقائية وإجراءات التعقيم اليومية، وأعلن مستشفى "لي يوان" بمدينة ووهان -التي ظهر فيها المرض أول مرة- عن الشفاء التام لمسنّة تبلغ من العمر 103 أعوام.