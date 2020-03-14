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رقم الخبر: 278235 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 15:12 الاقسام: محليات  
الرئيس الصيني يعلن دعمه لايران في مكافحتها فيروس كورونا

الرئيس الصيني يعلن دعمه لايران في مكافحتها فيروس كورونا

اعلن الرئيس الصيني " شي جين بينغ" في رسالة بعثها الى الرئيس حسن روحاني دعم بلاده للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحتها فيروس كورونا معربا عن تعاطفه مع ايران حكومة وشعبا.
وافادت ارنا نقلا عن صحيفة "جاينا ديلي" ان الرئيس الصيني اعرب في الرسالة عن تضامنه ووقوفه الى جانب الشعب الايراني، معلنا استعداد بلاده لنقل تجاربها في مكافحة فيروس كورونا الى ايران.
واكد شي جين بينغ على ان ايران والصين هم شركاء وتربطهم علاقات استراتيجية شاملة وان شعبي البلدين منذ القدم تربطهم علاقات ود ومحبة وان الحكومة والشعب الايراني وقفوا الى جانب الصين وبشكل مستمر في مكافحتها فيروس كورونا ودعموهم بكل ود.
واوضح ان بكين ولاجل مساعدة ايران في مكافحة كورونا قامت باهداء الامكانيات الصحية والعلاجية وارسال فريق من خبراء الصحة الى ايران .
واضاف ان الصين ترغب بتمتين التعاون مع ايران في مكافحة فيروس كورونا وستستمر بتقديم الدعم لها.
واعرب الرئيس الصيني عن  ثقته بأن ايران ستنتصر في السيطرة على تفشي فيروس كورونا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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