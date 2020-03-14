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رقم الخبر: 278233 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:22 الاقسام: ثقافة وفن  
«المطر ينزل من أجلك» يتاهل لسباق Cafe Irani Chaii

«المطر ينزل من أجلك» يتاهل لسباق Cafe Irani Chaii

تأهل الفيلم الايراني القصير بعنوان «المطر ينزل من أجلك» للمخرج محمد مهدي دل خواسته في أحدث حضوره الدولي للدورة السابعة من نهائيات سباق مهرجان Cafe Irani Chaii في الهند.

وأعلنت جمعية سينما الشباب الإيرانيين ان المهرجان الهندي اقيم خلال اليومين الجمعة، الثالث عشر حتى السبت ،الرابع عشر من مارس 2020 ويهدف إلى عرض أفضل الأفلام في مومباي وبوليوود حيث تعتبران ضمن أكبر مراكز صناعة أفلام على الصعيد العالمي.

الفيلم من تمثيل علي اوسط سيفي وبهجت مجيدي جاء في ملخصه ان هذه الاوراق الصفراء لاتسقط بسبب حلول الخريف بل تتسابق بعضها البعض لتفرش وتزيين الازقة التي من المقرر أن تجتاز أنت منها  ... العصافير لا تغرد اعتياداً، انها تتدرب لتنشد انشودة جماعية للترحيب بك.

وقد شارك الفيلم في المهرجان الدولي السينمائي للأفلام الذهبية (Golden Picture International Film) الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان « The Lift-Off Sessions» السينمائي الدولي في انجلترا ومهرجان «YVE» الدولي للشباب في الصين ومهرجان «فلورانس» السينمائي الدولي في ايطاليا ومهرجان «ألتر دو تشاو» السينمائي في البرازيل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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