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رقم الخبر: 278232 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزتان لمخرجين إيرانيين من مهرجان «عين مومباي الثالثة»

جائزتان لمخرجين إيرانيين من مهرجان «عين مومباي الثالثة»

أهدى مهرجان «عين مومباي الثالثة» الهندي جائزة أفضل فيلم إلى المخرج الإيراني نيما أكبر بور عن فيلمه «أنا لست جسدي» وهو إنتاج بريطاني، كما أهدى الجائزة الثالثة للمهرجان إلى المخرج الإيراني وحيد ألوندي لفيلمه «كاور».

وعرضت أفلام إيرانية أخرى ضمن برامج المهرجان هي الأفلام القصيرة: «الخمسة القذرين» للمخرج عباس مهياد، «السرو» للمخرج محمد هرمزي، «ارض النمل» للمخرج عيسى بابايي، «يرتج البحر موجة بموجة» للمخرج أمير غلامي، «الثلج الدافىء» لللمخرج عدنان شهناز، والأفلام الطويلة «آذر» للمخرج محمد حمزه اي، «وردة النسرين البرية» للمخرج رهبر قنبري، «أول توقيع من أجل رعنا» للمخرج علي جكان، «غلنسا» للمخرج ستار جمني غل، «الفضيحة» للمخرج مسعود ده نمكي، «أين بيت الصديق» للمخرج عباس كيارستمي، «أبناء السماء» للمخرج مجيد مجيدي و«السلاحف تطير أيضا» للمخرج بهمن قبادي.يذكر ان المهرجان أقيم في الفترة من 1 حتى 6 مارس الجاري.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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