وعرضت أفلام إيرانية أخرى ضمن برامج المهرجان هي الأفلام القصيرة: «الخمسة القذرين» للمخرج عباس مهياد، «السرو» للمخرج محمد هرمزي، «ارض النمل» للمخرج عيسى بابايي، «يرتج البحر موجة بموجة» للمخرج أمير غلامي، «الثلج الدافىء» لللمخرج عدنان شهناز، والأفلام الطويلة «آذر» للمخرج محمد حمزه اي، «وردة النسرين البرية» للمخرج رهبر قنبري، «أول توقيع من أجل رعنا» للمخرج علي جكان، «غلنسا» للمخرج ستار جمني غل، «الفضيحة» للمخرج مسعود ده نمكي، «أين بيت الصديق» للمخرج عباس كيارستمي، «أبناء السماء» للمخرج مجيد مجيدي و«السلاحف تطير أيضا» للمخرج بهمن قبادي.يذكر ان المهرجان أقيم في الفترة من 1 حتى 6 مارس الجاري.