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رقم الخبر: 278231 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:30 الاقسام: ثقافة وفن  
«المصعد» الإيراني يتأهل الى مهرجانين امريكيين

«المصعد» الإيراني يتأهل الى مهرجانين امريكيين

تأهل الفيلم القصير «المصعد» للمخرج الإيراني عادل معصوميان للمشاركة في مهرجانين في الولايات المتحدة.

وبعد مشاركته الأخيرة في مهرجان inshort في نيجريا، يشارك فيلم «المصعد» في مهرجان jersey shore في نيوجرسي وhouston asian pacific islander film festival في هيوستون بالولايات المتحدة.

ويمثل في الفيلم كل من سام قريبيان، مينا ساداتي، شبنم قلي‌خاني، بيمان ناجي، سعيد سيري، نيما راد وكلاره جالوسي.

وجاء في ملخص قصة الفيلم وهو بسيناريو لبيمان ناجي: لربما يغير الواقف إلى جانبك في المصعد كل مسير حياتك.

وسبق للمخرج عادل معصوميان العمل كمساعد إخراج مع مخرجين محترفين أمثال كمال تبريزي ورضا كريمي وإيرج كريمي وفرزاد مؤتمن وغيرهم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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