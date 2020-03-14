ويعرض «الحصان يملك دما اكثر من الانسان» للمخرج «ابو الفضل طالوني» و«الورق» للمخرج «حميد جعفري» في القسم التنافسي للافلام الوثائقية النصف طويلة والقصيرة للمهرجان.

وتعقد الدورة الـ٥١ من مهرجان «رؤية الواقع» الدولي للأفلام من ٢٤ ابريل حتى ٢ مايو بمدينة نيون في سويسرا.

هذا ويمثل ايران في هذا الحدث الفني الى جانب هذين الفيلمين، افلام «البيت» للمخرجة افسانه سالاري و«عين السمكة» للمخرج امين بهروز زاده و«مشروع زواج» للمخرج حسام إسلامي.