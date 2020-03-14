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|رقم الخبر: 278230
|تاريخ النشر: آذار 14, 2020
|الوقت: 13:37
|الاقسام: ثقافة وفن
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مهرجان «رؤية الواقع» الدولي يستضيف فيلمين ايرانيين
يستضيف مهرجان «رؤية الواقع» الدولي بدورته الحادية والخمسين في سويسرا فيلمين وثائقيين ايرانيين.
ويعرض «الحصان يملك دما اكثر من الانسان» للمخرج «ابو الفضل طالوني» و«الورق» للمخرج «حميد جعفري» في القسم التنافسي للافلام الوثائقية النصف طويلة والقصيرة للمهرجان.
وتعقد الدورة الـ٥١ من مهرجان «رؤية الواقع» الدولي للأفلام من ٢٤ ابريل حتى ٢ مايو بمدينة نيون في سويسرا.
هذا ويمثل ايران في هذا الحدث الفني الى جانب هذين الفيلمين، افلام «البيت» للمخرجة افسانه سالاري و«عين السمكة» للمخرج امين بهروز زاده و«مشروع زواج» للمخرج حسام إسلامي.
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