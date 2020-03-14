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رقم الخبر: 278229 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: منوعات  
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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