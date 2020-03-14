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رقم الخبر: 278228 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:38 الاقسام: ثقافة وفن  
المستشاریة الثقافیة الإیرانیة في إثیوبیا تصدر كتاب «الإنسان والقدر»

المستشاریة الثقافیة الإیرانیة في إثیوبیا تصدر كتاب «الإنسان والقدر»

أصدرت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی إثیوبیا کتاب «الإنسان والقدر" في ألف نسخة باللغة الأمهریة التي ینطق بها الإثیوبیون.

وللکتاب مدخل تحت عنوان «أسباب سقوط الحکم الإسلامي» یتطرق الی إعتقاد المسلمین بالقضاء والقدر.

ویهدف الکتاب الی تسلیط الضوء علی أن الإعتقاد بالقدر هل یجعل الإنسان متکاسلاً وبالتالي یجعل الحکومات تسیر نحو السقوط؟

وأیضاً یهدف الی شرح العقیدة الإسلامیة في هذا الجانب وتأثیر المعتقدات الإسلامیة في نفسیة المسلمین ودوافعهم في الحیاة.

هذا ویذکر أن کتاب الإنسان والقدر هو کتاب من تأليف المفكر الايراني البارز الشهید الشیخ «مرتضی مطهري» لدراسة موضوع القضاء والقدر في مختلف المدارس والمناهج الفکریة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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