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رقم الخبر: 278224 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: منوعات  
كلب ينقذ 6 أشخاص من فندق منهار في الصين استخدم للحجر الصحي

كلب ينقذ 6 أشخاص من فندق منهار في الصين استخدم للحجر الصحي

أصبح الكلب المنقذ باي-باي، البالغ من العمر ست سنوات، بطلاً بعد أن اكتشف ستة ناجين في فندق استخدم للحجر الصحي، منهار في الصين.

تم استخدام فندق (Xinjia Express)  في مدينة تشوانتشو للحجر الصحي للأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة (ديلي ميل) .

وانهار المبنى المؤلف من ستة طوابق و80 غرفة يوم 7 مارس/آذار، وكان الكلب باي-باي من أوائل المنقذين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

وقال رجل الإطفاء الذي عمل مع باي-باي لمدة ثلاثة أيام، إن الكلب تمكن من العثور على ستة ناجين، ووجد ثلاثة منهم في أول 15 دقيقة من عمله.

وأضاف رجل الإطفاء، أن الظروف التي عمل بها الكلب كانت قاسية جدا، حيث قطع حادة من الحديد والزجاج المكسور كانت مبعثرة في كل مكان.

وتابع: (لاحظنا أن باي-باي كان ضعيف الحركة، ووجدنا جروحا على أقدامه). وتبين أن عدوى قد انتلقت خلال الجروح، ما دفع رجال الإطفاء إلى معالجتها.

واحتجز 71 شخصا تحت أنقاض الفندق، كما توفي 29 شخصا منهم. وتمكن تسعة أشخاص آخرين من الخروج بمفردهم. وانتهت عملية البحث والإنقاذ يوم 12 مارس/آذار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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