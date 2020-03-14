ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنه «مع الانتشار المتسارع لفيروس «كورونا»، فإن علماء بريطانيين وأمريكيين أكدوا ضرورة خلع المتعلقات التي تُلبس في اليد، كالخواتم والساعات والأساور».

ونقلت الصحيفة عن العلماء قولهم إن «ارتداء ساعة اليد أو الخواتم، يمكن أن يقلل من جدوى وقاية المعقمات الكحولية ضد فيروس كورونا الجديد».

وقال البروفيسور مارك ويلكوكس، عالم الأحياء الدقيقة في مستشفى «ليدز» التابعة لهيئة الصحة البريطانية إن «القواعد الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها، في ما يخص متعلقات اليد، تنبه لضرورة إزالة أي اكسسوار يلبس في اليد»، موضحا أن «السبب هو عدم تنظيف اليد ومعصمها عند ارتداء أي شيء، فنظافة المعصم من نظافة اليد، ويُسمح بارتداء خاتم زفاف بسيط، ولكن تلك المرصعة بالجواهر غير مسموح بها».

من جهته، قال جوناثان بول أستاذ علم الفيروسات الجزيئية بجامعة «نوتنغهام» البريطانية إنه «يُفضل دائما غسل اليدين أو التطبيق الصحيح للسائل المعقم، بهذا نضمن تنظيف الزوايا المخفية، خاصة تحت الخواتم على الأصابع وما شابه»، مشيرا إلى أن «الفيروسات لا تعيش على البشرة مثلما تعيش أنواع كثيرة من البكتيريا، فهي ببساطة تتحرك من سطح إلى آخر ثم إلى عينيك أو أنفك أو فمك».

وحذر العلماء من إطالة الأظافر ومن وضع الاصطناعية منها، إذ يمكن أن تتجمع «البكتيريا والفيروسات والأوساخ» تحتها، إضافة لتحذيرهم من قضم الأظافر حيث يمكن لهذه العادة أن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

بدورها، حذرت طبيبة أمراض الحساسية بورفي باريخ من مركز «لانجون» الطبي بجامعة «نيويورك»، مَن يمارسون عادة قضم الأظافر السيئة، وقالت: «في كل مرة تلمس فيها وجهك، خاصة فمك وأنفك وعينيك، تقوم بنقل كل هذه الجراثيم وبالتالي يمكن أن تمرض»، وتابعت «هناك العديد من العدوى التي تحدث في مثل هذا الوقت من كل عام، سواء البكتيرية أو الفيروسية أو الإنفلونزا، ونظرا لوجود فيروس «كورونا»، يجب أن تتوقف عن قضم أظافرك.