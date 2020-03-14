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رقم الخبر: 278222 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:18 الاقسام: منوعات  
أغنى 20 شخصاً في العالم يخسرون أكثر من 78 مليار دولار في يوم واحد

أغنى 20 شخصاً في العالم يخسرون أكثر من 78 مليار دولار في يوم واحد

انخفضت ثروة أغنى 20 شخصا في العالم أكثر من 78 مليار دولار يوم الخميس، أنه بعد انخفاض حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكتبت مجلة (فوربس)  على خلفية مؤشر (داون جونز) الصناعي الذي أظهر أسوأ انخفاض منذ عام 1987، وفي ظل المخاوف بشأن فيروس (كورونا)  التي تسببت في هبوط الأسواق العالمية، خسر أغنى عشرين شخصا في العالم ما مجموعه أكثر من 78 مليار دولار في يوم واحد.

وخسر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الذي يتصدر القائمة، 8 مليارات دولار، وتبلغ ثروته الآن 104.4 مليار دولار. وأصبح برنارد أرنو، رئيس (مويت هنسي لوي فيتون) ، أفقر بمقدار 7.7 مليار دولار، وخسر مؤسس (فيسبوك)  مارك زوكربيرغ 5.7 مليار دولار، في حين تراجعت ثروة لاري إليسون مؤسس أوراكل 5.6 مليار دولار.

وخسرت البورصات الأمريكية 9.5-10 % بعد أن أعلن دونالد ترامب حظرا لمدة 30 يوما لدخول الولايات المتحدة من أوروبا بسبب فيروس كورونا. وبدأ سريان الحظر يوم 13 مارس/آذار، كما انخفضت البورصات الأوروبية بنسبة 11-16.6%.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 65 ألفا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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