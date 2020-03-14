توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز ‫يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية. ‫

وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونيخ الألمانية، أنه ‫يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر ‫بنحو 45 غراما، ما يعادل ثماني إلى عشر حبات.

‫كما يتميز الجوز بفوائد صحية أخرى، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي ‫وفيتامين إي، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي ‫تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.