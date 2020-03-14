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رقم الخبر: 278219 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: منوعات  
أحد أقصر الرجال في العالم (يفاجئ) الأطباء ويثير الجدل بصورة جانب أخيه!

أحد أقصر الرجال في العالم (يفاجئ) الأطباء ويثير الجدل بصورة جانب أخيه!

أحتفل أحد أقصر الرجال في العالم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين وظهر في صورة مدهشة إلى جانب أخيه الأصغر عمرا، الذي يزيده طولا بنحو 1.22 متر

ويعاني نيك سميث، البالغ طوله 0.75 متر، من التقزم البدئي المرافق لتقزم العظام (Microcephalic Osteodysplastic Primordial Dwarfism)، وهي حالة نادرة يكون متوسط العمر المتوقع للمصاب بها قصير عادة، وتسبب أمراضا ترتبط غالبا بالشيخوخة.

والتُقطت صورة للشاب نيك، من جورجيا بالولايات المتحدة، إلى جانب شقيقه ليفي البالغ من العمر 25 عاما (طوله 1.98 متر)، الذي ساعد شقيقه الأكبر في الاحتفال بيومه الخاص. ويمارسان مع شقيقهما الآخر ترافيس، طوله 1.98 متر أيضا، لعبة البيسبول الداخلية في المنزل.

وتحدى نيك جميع التوقعات الطبية، حيث أُخبرت والدته شيلي، أنه قد لا يعيش مطولا ولا يُعرف ما إذا كان سيمشي أو يتحدث.

وقالت شيلي: (لم نكن نعرف حتى أننا سنحظى به مدة 28 عاما، ولا نعرف ما إذا كان سيعيش لعامه الجديد 29 عاما. فعل نيك كل شيء، أكثر مما يتخيله الأطباء).

ويمكن أن يعاني أصحاب هذه الحالة من أمراض، غالبا ما ترتبط بالشيخوخة، كما أن متوسط العمر المتوقع قصير جدا.

وقال شقيقه ترافيس: (إن الاحتفال بعيد ميلاد نيك هو دائما أمر رائع، مجرد الاحتفال به وكونه هنا معنا).

وبالإضافة إلى سعادة الاحتفال بعيد ميلاد نيك، تشعر شيلي أنها محظوظة لقضاء بعض الوقت مع نيك وتحاول رؤية الجانب الإيجابي من حالته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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