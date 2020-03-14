بعد تفشي فيروس كورنا المستجد في إيطاليا، وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا رسالة دعم للإيطاليين، وتمنى مارادونا أن يخرج الجميع من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة.

ونشر مارادونا صورة له عبر"إنستجرام"، وهو يرتدي قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها: "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني".

وزاد: "إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لها رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف مارادونا (59 عاماً): "أدرك الجميع أن عليهم البقاء في منازلهم. آمل أن نمتثل بهم في الأرجنتين في الوقت المناسب".

ولفت "الفتى الذهبي" إلى أن "بعض الناس يضحكون علينا ولكن الحقيقة هي أنه يوم السبت الماضي، لم يكن أحد يتحدث عن وباء هنا (في الأرجنتين)، استقبلنا جميعا بعضنا البعض بقبلة وكانت الملاعب ممتلئة عن آخرها".

وقررت الحكومة الأرجنتينية أمس الخميس، تعليق وصول الرحلات الدولية من الدول الأكثر تضرراً من فيروس "كوفيد-19"وستقام بعض مباريات كرة القدم بدون جمهور.

وقال مارادونا: "آمل أن نتمكن جميعا من الخروج من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة. هناك (في إيطاليا) وهنا. من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ويمكن حل هذا الموضوع من خلال التعليم والطاعة والاحترام. حظا سعيدا للجميع".