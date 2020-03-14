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رقم الخبر: 278210 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 12:58 الاقسام: رياضة  
مخاوف كورونا تؤجل ماراثون لندن

مخاوف كورونا تؤجل ماراثون لندن

قرر منظمو ماراثون لندن تأجيله نحو 5 أشهر على وقع المخاوف من فيروس كورونا المنتشر على نطاق واسع في أوروبا.

وقال منظمون الجمعة إن ماراثون لندن السنوي تأجل من 26 أبريل/ نيسان إلى الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هيو براشر مدير ماراثون لندن في بيان: "العالم يواجه موقفا لا سابق له مع وباء كوفيد-19 والصحة العامة أولوية للجميع".

وكانت فعاليات رياضية عدة قد ألغيت، وتأجلت أخرى في أنحاء العالم، بسبب كورونا، بينما أعلنت روابط الدوريات الإنجليزية الأربعة، بريميرليج وتشامبيونشيب ودوريي الدرجة الأولى والثانية، تأجيل منافساتها حتى 2 أبريل/ نيسان المقبل، على أقل تقدير.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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