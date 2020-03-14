قال سفير الجمهورية الاسلامية في فرنسا "بهرام قاسمي" : اذا كان لابد لفايروس كورونا ان يغير العالم وهو كذلك فإن التلاحم و التنسيق العالمي هو السبيل الاكثر امنا لمواجهة التهديدات التي لاتعترف بالحدود، مؤكدا انه يجب على العالم ان يكون مستعدا لازمة القرن الكبرى.

وكتب قاسمي اليوم السبت في تغريده في صفحته على تويتر : ان البر كامو مؤلف رواية "الطاعون" تداول اسمه هذه المرة مع "فيروس كورونا" كتب لمنتقدي روايته "بدون شك ان الطاعون قياسا مع "الغريب" هو عبور من مرحلة العصيان الفردي الى الكفاح الاجتماعي. فاذا كان لابد من طريق يصل الغريب الى الطاعون لن يكون سوى التلاحم والمشاركة". واضاف سفير الجمهورية الاسلامية: اذا كان لابد لفيروس كورونا ان يغير العالم وهو كذلك فان التلاحم والتنسيق العالمي هو السبيل الاكثر امنا لمواجهة التهديدات التي لا تعترف بالحدود فيجب على العالم ان يكون مستعدا لازمة القرن الكبرى.