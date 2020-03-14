  • السبت ١٩ رجب ١٤٤١
  • السبت , مارس 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278204 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:07 الاقسام: محليات  
قاسمي: على العالم أن يكون مستعداً لأزمة القرن الكبرى

قاسمي: على العالم أن يكون مستعداً لأزمة القرن الكبرى

قال سفير الجمهورية الاسلامية في فرنسا "بهرام قاسمي" : اذا كان لابد لفايروس كورونا ان يغير العالم وهو كذلك فإن التلاحم و التنسيق العالمي هو السبيل الاكثر امنا لمواجهة التهديدات التي لاتعترف بالحدود، مؤكدا انه يجب على العالم ان يكون مستعدا لازمة القرن الكبرى.

وكتب قاسمي اليوم السبت في تغريده في صفحته على تويتر : ان البر كامو مؤلف رواية "الطاعون" تداول اسمه هذه المرة مع "فيروس كورونا" كتب لمنتقدي روايته "بدون شك ان الطاعون قياسا مع "الغريب" هو عبور من مرحلة العصيان الفردي الى الكفاح الاجتماعي. فاذا كان لابد من طريق يصل الغريب الى الطاعون لن يكون سوى التلاحم والمشاركة". واضاف سفير الجمهورية الاسلامية: اذا كان لابد لفيروس كورونا ان يغير العالم وهو كذلك فان التلاحم والتنسيق العالمي هو السبيل الاكثر امنا لمواجهة التهديدات التي لا تعترف بالحدود فيجب على العالم ان يكون مستعدا لازمة القرن الكبرى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9791 sec