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رقم الخبر: 278203 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:06 الاقسام: اقتصاد  
عالم اقتصاد أمريكي: ركود الاقتصاد الأمريكي أمر مؤكد

عالم اقتصاد أمريكي: ركود الاقتصاد الأمريكي أمر مؤكد

قال استاذ الاقتصاد في معهد سانت مري بكاليفورتيا ، ان ارضية الركود في الاقتصاد الامريكي موجودة في كل المجالات ، وان ظهور فيروس كورونا سيسرع في بروز هذا الركود.

وفي حديث خاص مع وكالة إرنا تطرق جاك راسمس اليوم السبت الى وضع الاقتصاد الامريكي ، وقال ان الرئيس ترامب وحكومته اصيبوا بالارباك وهم يحاولون معالجة الوضع الاقتصادي. وكان استاذ الاقتصاد راسمس قد توقع العام الماضي ان الاقتصاد الامريكي سيدخل الركود بنهاية عام 2019 ، موضحا ان الاستثمار والاستهلاك في امريكا وحربها التجارية مع الصين كان لها اثرا سلبيا على اقتصادها ، أما الان وقد اصبح الناس جليسي البيوت فسبب ذلك خسائر كبيرة لقطاعات مختلفة كالسياحة والفندقة وشركات الطيران. واوضح استاذ الاقتصاد الامريكي ان التاثير السريع لفيروس كورونا على الاسواق والعرض والطلب ، سيجعل الركود الاقتصادي يبدأ اعتبارا من هذا الشهر ويتعمق خلال الاشهر الثلاثة القادمة . واتهم راسمس المؤسسات المالية الامريكية بالتلاعب بالالفاظ وقال ان هذه المؤسسات ومن اجل مصالحها الخاصة تمتنع حاليا عن الاعلان عن بدء الركود الاقتصادي. وتابع قائلا : ان المكتب الوطني للتحقيقات الاقتصادية في امريكا ، والذي يضم مجموعة من كبار الاقتصاديين ، يصدر بيانات بشان الازمات الاقتصادية ، لكنه لم يصدر حتى الان بيانا بشان الركود الاقتصادي ، لكنه سيضطر في الصيف القادم الى اصدار بيان يعلن فيه ان الركود سيبدأ مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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