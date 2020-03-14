أصبح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، من أوائل الاتحادات التي تعين امرأة في منصب الرئيس، حيث تم الإعلان عن استقالة الرئيس كارلوس كورديرو، وتعيين بدلا منه النائبة سيندي بارلو.

وستستمر بارلو في الرئاسة حتى الاجتماع العام السنوي للاتحاد، خلال فبراير/شباط 2021 في أتلانتا، ليتم انتخاب الرئيس الجديد الذي سيكمل ولاية الرئيس المستقيل كورديرو، التي تبقى لها عام واحد، على أن تجرى انتخابات جديدة في العام التالي 2022 لولاية تمتد لأربع سنوات.

وستكون بارلو أول امرأة تتولى منصب الرئيس، في تاريخ الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وقد مثلت منتخبها الوطني للسيدات ما بين عامي 1996-2004، لتفوز بكأس العالم 1999.

كما حصدت ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين بدورتي 1996 و2004، وخاضت 158 مباراة دولية شهدت تسجيلها 75 هدفا.

وقد وصلت بارلو لمنصب نائبة الرئيس، عبر الانتخابات في فبراير/شباط 2019، لتشغل المنصب لمدة عام، قبل أن يتم إعادة انتخابها لذات المنصب لمدة 4 سنوات، في اجتماع الجمعية العامة العادية الشهر الماضي.

وفي المقابل، تمكنت المرأة العربية من الوصول لمنصب الأمين العام، ممثلة في سمر نصار، أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وذلك بعدما كان السقف الإداري للسيدات في البلاد العربية، لا يتجاوز حاجز منصب رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، حيث تتولى فاطمة حيات رئاسة اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وسولين الزعبي مسؤولة الكرة النسوية بالاتحاد الأردني، وهاجر المزيني رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العماني، وراضية فرتول رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد الجزائري.

هذا بالإضافة إلى الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني، فيما تتواجد كل من الإماراتية أمل بوشلاخ، والسعودية أضواء العريفي، في منصب عضو بمجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والسعودي.