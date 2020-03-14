توج لاعب السكواش المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا، بلقب بطولة كناري وارف كلاسيك، بالعاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة، وتعد هذه إحدى البطولات الذهبية، حيث يبلغ مجموع جوائزها 110 آلاف دولار.

وتغلب الشوربجي على مواطنه، علي فرج، المصنف الثاني عالميا، بنتيجة (3-1) من الأشواط، بواقع (11-8،

10-12، 11-6، 15-13) في المباراة النهائية.

وبهذا يحصد الشوربجي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وهو المصري الوحيد الذي سبق له التتويج بهذه البطولة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2004.

وجاء اللقب الأول للشوربجي في نسخة عام 2018، على حساب مواطنه طارق مؤمن، بعد الفوز عليه (3-2).