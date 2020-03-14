  • السبت ١٩ رجب ١٤٤١
  • السبت , مارس 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278200 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 11:00 الاقسام: رياضة  
المصري "الشوربجي" يتوج بلقب كناري وارف للسكواش

المصري "الشوربجي" يتوج بلقب كناري وارف للسكواش

توج لاعب السكواش المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا، بلقب بطولة كناري وارف كلاسيك، بالعاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة، وتعد هذه إحدى البطولات الذهبية، حيث يبلغ مجموع جوائزها 110 آلاف دولار.

وتغلب الشوربجي على مواطنه، علي فرج، المصنف الثاني عالميا، بنتيجة (3-1) من الأشواط، بواقع (11-8،

10-12، 11-6، 15-13) في المباراة النهائية.

وبهذا يحصد الشوربجي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وهو المصري الوحيد الذي سبق له التتويج بهذه البطولة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2004.

وجاء اللقب الأول للشوربجي في نسخة عام 2018، على حساب مواطنه طارق مؤمن، بعد الفوز عليه (3-2).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1497 sec