كشفت البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن السبب الذي دفعه للتوقيع للملكي وليس برشلونة.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كان ذلك عقب بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عامًا في 2017 في تشيلي".

وأضاف: "كانت هناك شائعات بالفعل حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة، لكنني لم أصدقها أبدًا".

وتابع: "لكني اكتشفت بعد ذلك أن الأمر حقيقي، حيث قدم كل من ريال مدريد وبرشلونة عرضه، ولم يكن لدي سوى ثلاثة أيام لاتخاذ قراري".

وأكد: "لطالما أردت اللعب مع أفضل نادٍ، لهذا اخترت ريال مدريد".

وأكمل: "والداي زارا الناديين وأُعجبا بريال مدريد أكثر، لقد كان ذلك مناسبًا لما كنت أرغب فيه بالفعل، وشعرت أن مشروعه كان أفضل بالنسبة لي".

وواصل: "في مدريد أعطوا دقائق عديدة للاعبين الشباب مثلي، وكانوا يقضون فترة مميزة في دوري الأبطال".

واعترف فينيسيوس بأن انتقاله للريال لم يكن سهلًا، وأنه تأثر بالرقم الذي دفعه ريال مدريد مقابل ضمه (61 مليون يورو).

وقال: "لقد كان انتقالي صعبًا للغاية، أكثر من مجرد اللعب بشكل منتظم، كان عليّ أن أجعل الجميع ينسون السعر، ولحسن الحظ، لعبت العديد من المباريات في موسمي الأول".

وأتم: "لقد اجتزت الآن 50 مباراة في ريال مدريد، قليل من اللاعبين يفعلون ذلك في مثل هذا السن المبكر".