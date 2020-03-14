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رقم الخبر: 278197 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 11:00 الاقسام: رياضة  
الايراني " سعيد رضا كيخا" یتأهل إلی نهائي کأس العالم للجمباز

الايراني " سعيد رضا كيخا" یتأهل إلی نهائي کأس العالم للجمباز

تأهل لاعب المنتخب الوطني الإيراني للجمباز "سعيد رضا كيخا" إلی نهائي کأس العالم للعبة في جمهوریة أذربیجان التي تقام حالیا في العاصمة باکو.

قام کیخا یوم الجمعة بأداء رائع في المرحلة التمهيدية علی جهاز "حصان المقابض" في بطولة کأس العالم للجمباز المقامة حالياً في باکو؛ العاصمة الأذربیجانیة .

واستطاع کیخا الجمعة ان يسجّل رصید ۱۴.۵۰۰ ويحصل على مركز الثالث في البطولة و یتأهل إلی نهائي منافسات جهاز "حصان المقابض" .

وسيتنافس اللاعب الوطني للجمباز في نهائيات كأس العالم للجمباز غداً الأحد.

بطولة العالم للجمباز المقامة في باکو ، من المنافسات المؤهلة للألعاب الأولمبية ۲۰۲۰ في طوكيو وشارك المنتخب الوطني الإیراني في هذه البطولة بلاعِبَین.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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