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رقم الخبر: 278196 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: عربيات  
"كورونا" يصل موريتانيا قادماً من أوروبا

"كورونا" يصل موريتانيا قادماً من أوروبا

اعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة، إن "الحالة التي تم تسجيلها هي لأجنبي قدم إلى البلاد من أوروبا في التاسع من آذار/ مارس الجاري"، دون الإشارة إلى جنسيته أو هويته. وبحسب البيان فإن الشخص الذي أعلنت إصابته كان قد عزل نفسه في اليوم الثاني لقدومه لموريتانيا بعد أن علم أن صديقا كان مقيما معه في أوروبا أصيب بالفيروس. وأضاف البيان : "صباح الجمعة تأكدت وزارة الصحة من عزل المعني وتم أخذ عينات تم فحصها، وتأكدت إيجابيتها مساء اليوم ذاته لتكون هذه أول إصابة في البلاد". وشدد البيان على أن "كل الإجراءات اللازمة من حجز وبحث عن كل من جاوره لعزله تم اتخاذها".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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