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رقم الخبر: 278194 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:06 الاقسام: عربيات  
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط يوم السبت عن تسجيلها اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم ان حالة الوفاة التي سجلت بفايروس كورونا هي لمريض مسن من اهالي ناحية شيخ سعد. واوضح البيان ان الرجل دخل الى المستشفى وهو يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته برغم الاجراءات الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته فيما تزال زوجته تحت العناية الطبية برغم انها تعاني ايضا من عجز القلب (مسبقا). ودعت دائرة صحة واسط المواطنين الى الالتزام بمقررات خلية الازمة لتجنب الاصابة بالفايروس بعد الاعلان عن تسجيل إصابتين لرجل وزوجته موجبة بمرض الكورونا ،في حين قررت شرطة محافظة واسط عزل ناحية شيخ سعد بعد تسجيل حالة الوفاة فيها. وقالت الشرطة في بيان اليوم انه نظرا لوجود حالة وفاة احد الأشخاص في ناحية شيخ سعد بسبب فيروس كورونا وعليه قررت خلية الأزمة في محافظة واسط غلق ناحية شيخ سعد، مشددة انه يمنع الدخول الى الناحية أو الخروج منها.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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