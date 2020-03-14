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رقم الخبر: 278193 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:05 الاقسام: عربيات  
الإصابات و الإجراءات الإحترازية لمكافحة "كورونا" في مصر

الإصابات و الإجراءات الإحترازية لمكافحة "كورونا" في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم "من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وقد تم اكتشاف المصابين ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، موضحة أن "الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة". وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان له، أن "إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، وهما حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي، والأخرى للألماني الذي توفي يوم الأحد الماضي". وأعلنت وزارة الصحة عن "خروج حالة لشخص أجنبي من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى يوم أمس الجمعة، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة". وجدّد المتحدث باسم وزارة الصحة "عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه"، مضيفا أنه "فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، على حد قوله. وقالت وزارة الصحة، إنها "تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية".

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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