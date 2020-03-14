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رقم الخبر: 278192 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 13:04 الاقسام: عربيات  
سائرون: الاعتداءات الأميركية تحتاج لرد حكومي قوي

سائرون: الاعتداءات الأميركية تحتاج لرد حكومي قوي

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، أن استهداف مشروع مطار كربلاء الدولي من قبل القوات الامريكية استهداف للسيادة العراقية كونه منشأة تابعة للدولة العراقية، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات تحتاج لموقف حكومي قوي.

واكد المسعودي في تصريح لـموقع "المعلومة" العراقي إن “مطار كربلاء منشأة عراقية ولا فرق بين المنشآت سواء كانت عسكرية او مدنية كون جميع ما هو موجود على الاراضي العراقية سواء كانت قطعات عسكرية او منشآت مدنية او عسكرية ملكا للدولة”. واضاف المسعودي ان “الاعتداءات الامريكية المتكررة تحتاج الى موقف حكومي قوي، وحكومة تأخذ على عاتقها خلق سيادة جوية وبحرية وبرية ضد اي تدخل اجنبي”. واشار الى ان “ضعف المنظومة الامنية وتعددها جعل العراق عرضة للاعتداءات الامريكية الفاضحة والسافرة والدالة على استمرار تعامل امريكا مع العراق على انه دولة محتلة منذ العام 2003 ولغاية الان”.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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