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رقم الخبر: 278191 تاريخ النشر: آذار 14, 2020 الوقت: 12:08 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:

ايران

📌  القائد العام للقوات المسلحة یوعز بتشکیل مقر صحي في القوات المسلحة لتقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین

📌  ایران تطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بخمسة ملیارات دولار لمکافحة کورونا

كيهان

📌 دمشق: امریکا تواصل سرقة النفط السوري

📌 تفاقم التوتر في افغانستان.. واحتمال انهیار الاتفاق بین طالبان وواشنطن

📌  المقاومة العراقیة: سنستخدم جمیع الوسائل ضد العسکریین الامریکیین

آرمان ملي

📌  ظریف: معاقبة جمیع الایرانیین علی جدول اعمال امریکا

📌  الخارجیة الایرانیة: امریکا غیر مؤهلة للتحدث عن حقوق الانسان

دنياي اقتصاد

📌 اصابة "علي أکبر ولایتي" بفیروس کورونا ونقله الی الحجر الصحي

شرق

📌  اتفاق "ترکي ـ روسي" علی موقف اطلاق النار في أدلب

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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