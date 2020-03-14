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|رقم الخبر: 278191
|تاريخ النشر: آذار 14, 2020
|الوقت: 12:08
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:
ايران
📌 القائد العام للقوات المسلحة یوعز بتشکیل مقر صحي في القوات المسلحة لتقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین
📌 ایران تطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بخمسة ملیارات دولار لمکافحة کورونا
كيهان
📌 دمشق: امریکا تواصل سرقة النفط السوري
📌 تفاقم التوتر في افغانستان.. واحتمال انهیار الاتفاق بین طالبان وواشنطن
📌 المقاومة العراقیة: سنستخدم جمیع الوسائل ضد العسکریین الامریکیین
آرمان ملي
📌 ظریف: معاقبة جمیع الایرانیین علی جدول اعمال امریکا
📌 الخارجیة الایرانیة: امریکا غیر مؤهلة للتحدث عن حقوق الانسان
دنياي اقتصاد
📌 اصابة "علي أکبر ولایتي" بفیروس کورونا ونقله الی الحجر الصحي
شرق
📌 اتفاق "ترکي ـ روسي" علی موقف اطلاق النار في أدلب
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