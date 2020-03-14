ايران

📌 القائد العام للقوات المسلحة یوعز بتشکیل مقر صحي في القوات المسلحة لتقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین

📌 ایران تطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بخمسة ملیارات دولار لمکافحة کورونا

كيهان

📌 دمشق: امریکا تواصل سرقة النفط السوري

📌 تفاقم التوتر في افغانستان.. واحتمال انهیار الاتفاق بین طالبان وواشنطن

📌 المقاومة العراقیة: سنستخدم جمیع الوسائل ضد العسکریین الامریکیین

آرمان ملي

📌 ظریف: معاقبة جمیع الایرانیین علی جدول اعمال امریکا

📌 الخارجیة الایرانیة: امریکا غیر مؤهلة للتحدث عن حقوق الانسان

دنياي اقتصاد

📌 اصابة "علي أکبر ولایتي" بفیروس کورونا ونقله الی الحجر الصحي

شرق

📌 اتفاق "ترکي ـ روسي" علی موقف اطلاق النار في أدلب